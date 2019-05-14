Слишком сладкое: какое молоко лучше оставлять в магазинах

Результаты исследования могут порадовать потребителя

Эксперты Всероссийского союза потребителей "Росконтроль" исследовали молоко семи брендов. Это позволило им определить марки самого качественного продукта.

Результаты можно назвать хорошими. Высокие показатели сразу у четырех марок: "Агуша", "Село Зеленое", "Простоквашино" и "Красная цена". В список с замечаниями попало молоко "Дмитровский молочный завод".

А вот продукция "36 копеек" и "Честное молоко" оказалась в черном списке "Росконтроля". Как установили специалисты, при их производстве использовались растительные заменители молочного жира. Наименованию "молоко" она не соответствует. В "36 копеек" массовая доля белка на 2% ниже предусмотренного стандартом.

Что касается "Дмитровского молочного завода", то по показателям промышленной стерильности этот образец не соответствует требованиям безопасности. Тем не менее, отклонение от норматива невелико. Это несоответствие может быть обусловлено нарушением условий хранения или транспортировки в торговой сети. Кроме того, вкус и запах в образце недостаточно выраженные.

Между тем, "Агуша" и "Село Зеленое" получили 77 баллов. Это наивысшая оценка в исследовании среди других образцов. Продукция проверялась по более, чем 50 параметрам. Исследование оказалось в распоряжении ТВЦ.RU. Полный текст доступен на сайте "Росконтроля".

Ранее специалисты "Росконтроля" провели исследование кисломолочных продуктов. На экспертизу были отправлены 20 образцов кефира, питьевого йогурта и простокваши.

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