Принц Гарри бросил Меган Маркл с новорожденным сыном из-за ВИЧ

Герцог Сассекский уже много лет помогает людям со страшным диагнозом

Принц Гарри снова вынужден бросить Меган Маркл одну с ребенком. Герцог Сассекский стал отцом неделю назад, но из-за плотного графика то и дело оставляет новорожденного сына.

На этот раз Гарри улетит в Рим. 24 мая принц должен принять участие в Кубке по поло в Roma Polo Club. Это благотворительное мероприятие. Все собранные средства буду перечислены в фонд помощи молодым людям, чья жизнь пострадала от ВИЧ на юге Африки.

Турнир проводится при помощи организации "Сентебейл", которую создал принц Гарри в 2006 году. Пропустить данное мероприятие герцог Сассекский просто не мог, пишет Daily Express.

Напомним, 6 мая Меган Маркл родила сына. Мальчика назвали Арчи. Гарри в тот же день рассказал журналистам, что он счастлив. А позже принц признался, что сам меняет малышу подгузники.