Тарасова в эфире ТВ осадила зарвавшуюся Навку

Фигуристка попыталась защитить свою подопечную на "Ледниковом периоде"

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Татьяна Навка и Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова устроили перепалку на шоу "Ледниковый период. Дети".

Юная подопечная Татьяны Навки исполнила сложный набор прыжков - каскад из тройных лутца и тулупа, а также тройной флип. Никто из соперников девочки не смог сделать ничего подобного. Однако судьи остались равнодушны к выступлению спортсменки и поставили ей 11,60 балла.

Татьяна Навка назвала эту оценку несправедливой и напомнила излишне строгим судьям, что они находятся на шоу, а не на чемпионате мира. Татьяна Тарасова отказалась пересматривать оценку и заявила, что девочка каталась слишком робко.

Пока Тарасова говорила, Навка недоуменно разводила руками, качала головой в знак протеста и пыталась перебить прославленного тренера. По словам супруги представителя Кремля Дмитрия Пескова, раньше она никогда не спорила с Тарасовой, но в этот раз ее решение показалось ей необоснованным. "Тань, я не буду менять оценку, потому что она еще полуфабрикат. Это очень приятно, что ты заступаешься за эту девочку", - заявила Татьяна Тарасова, поставив точку в споре.