Появились подробности обстрела боевиками Идлиба

Ракетная атака унесли жизни пяти детей

В Сирии удары боевиков с территории Идлибской зоны деэскалации привели к новым жертвам среди мирного населения. Как сообщили во вторник в российском Минобороны, обстрелы вели по населённым пунктам в провинциях Латакия, Алеппо и Хама.

В частности, город Скальбия неоднократно подвергался ударам из систем залпового огня. В результате погибли 7 человек. Пятеро из них - дети. Как сообщают очевидцы, две ракеты попали в жилой дом, ещё одна разорвалась рядом с местной церковью.

Кроме того, ещё семь человек получили ранения. Сейчас им всем оказывают необходимую помощь. По данным российского военного ведомства, за последние сутки террористы больше десяти раз нарушали режим прекращения огня.