Секретная служба США вторглась в посольство Венесуэлы

Венесуэла обвинила США в нарушении международного права из-за посольства

В посольство Венесуэлы в Вашингтоне этой ночью ворвались, срезав замки, сотрудники Секретной службы и полиции США. Целью вторжения была попытка выдворить из здания сторонников Мадуро, которые держат там оборону уже месяц. С тех самых пор, как по требованию американских властей посольство покинули венесуэльские дипломаты.

Победно вскинутая рука. На фасаде плакаты - "Остановим переворот". Посольство Венесуэлы в Вашингтоне закрыто властями США. И, как заявляли в Госдепе, начнет работать только тогда, когда Венесуэлу возглавит их ставленник - Хуан Гуайдо. Узнав об этом решении, активисты, поддерживающие Мадуро, проникли в здание. И уже месяц отказываются его покидать, передает "ТВ Центр". Но во вторник ситуация обострилась: полиция намерена выставить пикетчиков силой.

Полиция Вашингтона, похоже, руководствуется принципами. И объявила о начале операции по освобождению здания в пользу признанного США Гуайдо и его правительства. Несколько агентов в штатском зашли в холл. Полчаса о чем-то говорили с активистами. Передали им документы и вышли. Очевидно, это был первый этап. В ходе второго пикетчиков, которые находятся у посольства, оттеснили от здания. Дорогу перекрыли. В помещениях отключили электричество, газ, воду. Вялотекущая осада продолжается уже несколько часов. Сторонники Гуайдо с нетерпением ожидают развязки.

"Сотрудники Секретной службы и полиции выдали им ордера. Некоторые уже вышли, а некоторые еще остались внутри. То, что они удерживают здание, это преступление, и их собираются оттуда вышвырнуть", - рассказал посол Венесуэлы при Организации Американских Государств Густаво Тарре.

Пока до применения силы не дошло. И сторонники Мадуро, и их оппоненты, и сами полицейские ограничиваются перебранками. После того как в апреле дипломаты Венесуэлы покинули посольство, в здании забаррикадировались 20 активистов. Они требовали от США отказаться от идеи устроить в латиноамериканской стране госпереворот. Во вторник протестующих осталось всего четверо. Тем не менее, Мадуро и его администрация выразили своим сторонникам "глубокое восхищение".

Сегодня Мадуро в своей резиденции в Каракасе встречается с представителями ООН. Обсуждают за закрытыми дверями механизмы экономического и социального развития Венесуэлы. А вот в США отношения с законным президентом Венесуэлы готовы развивать только в одном ключе.

"В течение последних нескольких недель я выступал за увеличение американского военного потенциала в регионе. Мы должны использовать военные силы и средства для оказания помощи народу Венесуэлы", - заявил сенатор Рик Скотт.

Тем временем сторонников Мадуро, которые отказываются покинуть здание посольства, полиция Вашингтона еще раз предупредила. Если в ближайшие часы не выйдут добровольно, то все будут арестованы и отданы под суд.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".