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Рада "зависла" из-за инаугурации Зеленского

11:53
  • вторник
  • 14 мая 2019

Избранный президент торопит украинских депутатов

Верховная Рада Украины во вторник приступает к рассмотрению вопроса о дате инаугурации нового избранного президента. С нетерпением ждёт ответа Владимир Зеленский, который стремится быстрее занять должность главы государства, и призывает парламент назначить церемонию не позднее этой недели.

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Главная политическая интрига последних дней на Украине - когда же именно состоится инаугурация избранного президента страны Владимира Зеленского. Депутаты Верховной Рады и так затянули процесс дальше некуда. И это понятно: большинство в парламенте по-прежнему контролирует коалиция уходящего президента Петра Порошенко. Насиженные места терять никто не хочет. Ведь Зеленский неоднократно заявлял о готовности инициировать процесс роспуска парламента, передает "ТВ Центр".

Но во вторник дело должно сдвинуться с мертвой точки. Вопрос о дате инаугурации - в повестке. Пока зафиксировано пять возможных вариантов. Ближайший - 19 мая - депутатов явно не устраивает. По украинскому законодательству, если до истечения полномочий текущего созыва останется меньше полугода, объявить внеочередные парламентские выборы будет уже нельзя. Зеленскому приходится переходить на язык ультиматумов - лишь бы подтолкнуть депутатов скорее принять решение. Только парламентариев такая позиция не устраивает.

За поддержкой международных партнеров действующий президент и глава украинского МИД отправились в Брюссель. Рассчитывая, видимо, напоследок громко хлопнуть дверью. Но всё больше походило на агонию. Павел Климкин сам перешёл на язык ультиматумов - заявил, что Украина разорвет Минские соглашения, если Европа ослабит антироссийские санкции. Европарламент якобы встал на сторону Киева. Во всяком случае, в этом Климкин пытался убедить журналистов.

Но, видимо, пламенная речь министра иностранных дел Украины на Европарламент впечатления не произвела. Вести диалог в таком тоне Брюссель не стал. По итогам саммита Евросоюз отказался принимать дополнительные санкции в отношении России. В штабе Зеленского уже прокомментировали столь резкую позицию Климкина.

"Это очень серьезное заявление, мне кажется, со стороны министра. Потому что к "Минску" привязана большая часть тех санкций, которые осуществляются по отношению к Российской Федерации. И так легко отмахиваться от этого процесса, мне кажется, неправильно", - считает спикер по политическим вопросам команды избранного главы государства Дмитрий Разумков.

Ну а пока Верховная Рада пытается договориться о дате инаугурации, украинские СМИ анонсировали очередной рост тарифов ЖКХ.

Александра Сергомасова, Александр Званцев, "ТВ Центр".

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