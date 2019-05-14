Ученые призвали отказаться от приема аспирина

Он вызывает внутричерепное кровотечение

Даже низкие дозы аспирина делают риск возникновения внутричерепного кровоизлияния выше. Этот факт установили ученые медицинского колледжа Университета Чанг Гун в Тайване.

Они провели изучение данных 13 предыдущих исследований по этому вопросу. В них приняли участие более 130 тысяч человек. Всех испытуемых разделили на группы. Части из них давали аспирин в низких дозах. Другие вместо лекарств получали плацебо. Оказалось, что у людей, которые действительно принимали ацетилсалициловую кислоту, риск внутричерепного кровоизлияния оказался на уровне 0,63%. А вот испытуемые, принимавшие плацебо, имели риск всего 0,46%.

Также выяснилось, что лекарство особенно опасно для молодых людей с низкой массой тела. Специалисты пришли к выводу, что принятие низких доз аспирина может серьезно увеличить риск внутричерепного кровоизлияния. Они рекомендовали отказаться от такой опасной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, пишет "Известия" со ссылкой на Daily Mail.

В январе стало известно, что ученые обнаружили, что таблетка аспирина способна понизить риск сердечного приступа или инсульта. При этом она разжижает кровь. Это может спровоцировать внутреннее кровотечение. Внимательными к этому просили быть людей пожилого возраста.