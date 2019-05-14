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Байден оказался в центре скандала из-за Украины

12:02
  • вторник
  • 14 мая 2019

Как выяснили журналисты, только за 14 месяцев Хантер Байден получил от украинской компании более 3 миллионов долларов

Главный американский борец с коррупцией - бывший вице-президент Джо Байден - сам оказался в центре крупного скандала. Всё из-за связей сына политика с украинской газовой компанией, сообщает "ТВ Центр".

Против ее руководства в Британии и на Украине велось расследование об отмывании денег, однако как только Хантер Байден вошел в совет директоров организации, дело приостановили.

Поводом возобновить разбирательства стало недавнее интервью бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, который признался, что лишился должности, после того как уличил Байдена-младшего в коррупционных схемах.

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