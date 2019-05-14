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Ветер выкорчевывал деревья и гнул светофоры: видео разгула стихии в Европе

11:57
  • вторник
  • 14 мая 2019

В странах Европы устраняют последствия сильного шторма

На Европу обрушился сильнейший шторм. В Италии объявлен красный – наивысший - уровень погодной опасности. В нескольких провинциях реки вышли из берегов, жителей эвакуируют. Серьезные подтопления также в Боснии и Герцеговине. А в Хорватии ветер выкорчевывал деревья, гнул светофоры и срывал крыши с домов. Пострадали несколько человек.
Тысячи россиян вышли на борьбу с природной стихией

Проливные дожди с градом и ураганным ветром. Из берегов вышла река Савио. В итальянском регионе Эмилия - Романия объявлен красный уровень погодной опасности, передает "ТВ Центр".

С высоты птичьего полета картина удручающая. Частные дома близ Чезены, что у самого подножия Аппенинских гор, затоплены почти до кровель. Волонтеры гражданской защиты укладывают мешки с песком на случай дальнейших подтоплений. Железнодорожная линия Чезена-Фаэнца возобновила свою работу после нескольких часов простоя. Когда река вышла из берегов, было принято решение приостановить пассажирское сообщение. Оползень перекрыл дорогу между населенными пунктами. Из домов эвакуируют людей. Не прекращающиеся дожди привели к наводнениям также в западной и центральной Хорватии. Из-за порывов ветра повреждены кровли домов, повалены десятки деревьев.   

Уже превышен критический уровень воды в реках. Экстренные службы  работают в усиленном режиме, идет укрепление дамб и набережных. В западных районах страны предупреждают об угрозе сходов оползней.

На западе Балканского полуострова - в соседней Боснии и Герцеговине - дороги ушли под воду. Причина та же - затяжные дожди. Синоптики опубликовали неутешительный прогноз: циклон уходить из региона не собирается. Такая погода продержится до конца недели.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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