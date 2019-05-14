Подробности о падении из окна свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева

Девушка тянулась за сигаретой перед роковым падением

Стало известно, что именно произошло со свидетелем по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Екатериной Бобковой. Ранее сообщалось, что девушку увезли в больницу в критическом состоянии после того, как она выпала из окна во время отдыха в Чехии.

По данным telegram-канала Baza, девушка поехала в Прагу отметить майские праздники. Там она с друзьями попала на вечеринку и много выпила. При этом она принимала антидепрессанты. В какой-то момент Бобкова потянулась за сигаретой, но потеряв равновесие, выпала из окна четвертого этажа.

Как передает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Чехии, пострадавшая находится в одной из больниц города Градец-Кралове. В диппредставительстве отметили, что девушка упала с балкона. Несчастный случай произошел на горном курорте Шпиндлерув-Млин.

Как рассказал дежурный врач отделения нейрохирургии больницы города Градец-Кралове Павел Травничек, 11 мая ей было сделано несколько операций. Ее ввели в состояние искусственной комы. У пострадавшей - множество травм, среди которых перелом таза, ребер, контузия легких, внутричерепное кровоизлияние.

Теперь родственники и коллеги Бобковой объявили сбор средств. В ближайшее время в больницу к ней должна приехать сестра Татьяна.

Интересно, что Екатерина Бобкова 15 апреля опубликовала в своем Instagram роковое фото. На снимке девушка имитирует позу человека, упавшего с большой высоты. "Оно [фото] передаёт сейчас моё состояние души на 100%. Нет, мне не грустно! У меня вообще все прекрасно. Просто состояние - упал.. умир.. встал.. отряхнулся.. пошёл дальше..", - отмечается в подписи (орфография и пунктуация автора сохранены).

На суде во время слушания дела Кокорина и Мамаева свидетельница заявила, что легла на водителя Виталия Соловчука. Это якобы произошло во время драки с компанией, чтобы защитить его от ударов.

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