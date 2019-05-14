Шнуров сделал странное заявление о Пугачевой

Лень помешала музыканту повторить успех Примадонны

Лидер группы "Ленинград", которая 4 июня отправляется в прощальный тур по девяти российским городам, признался, что он завидует долгой творческой биографии певицы Аллы Пугачевой.

На пресс-конференции в ТАСС Сергей Шнуров сказал, что он бы с радостью повторил успех Примадонны: "Мне бы хотелось, конечно, как Алла Борисовна <...> Когда мне припоминают эти бесконечные прощальные туры, я с такой завистью смотрю на эти биографии, думаю, как классно у них получилось. Надеюсь, что у меня так получится, но есть шансы, что нет".

По словам музыканта, после роспуска "Ленинграда" он планирует лентяйничать, время от времени выступая на корпоративах. "Это занятие прельщает меня уже давно. Ничегонеделание - это тоже классное занятие", - заявил Шнуров.

Комментируя роспуск своей группы, главный матерщинник страны сказал, что он хочет уступить дорогу молодым исполнителям. "Время несколько изменилось, изменился язык, изменились средства коммуникации и средства производства музыки", - объяснил певец.

Группа "Ленинград" собирается выступить в Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. По мнению Шнурова, последний тур группы, созданной в 1997 году, может собрать до полумиллиона зрителей.

Напомним, Шнуров объявил о распаде "Ленинграда" еще в марте. Эту новость он сопроводил стихотворением, в котором есть такие строки: "Быть в витрине зоопарка, / Это та еще запарка; / Ряженым орангутангом, / Танцевать потешно танго".