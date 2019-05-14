В Роскачестве заявили о кишечной палочке в плавленом сыре

Ни один из образцов не достоин получения Знака качества

Специалисты Роскачества провели проверку плавленого сыра 20 торговых марок производства России и Белоруссии. Итоги неутешительны. Ни одна из них не соответствует требованиям ведомства, которые необходимы для получения Знака качества.

Эксперты проверяли продукцию, произведенную в Москве, Московской области, Алтайском крае, Омской и Свердловской областях, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Белгородской, Рязанской, а также Калининградской областях.

Продукция была проверена по 70 показателям качества и безопасности. Среди них были содержание нитратов, антибиотиков, фосфатов, пестицидов, мышьяка и тяжелых металлов. Также специалисты проверяли все на наличие крахмала и каррагинана, красителей, ГМО, ДНК сои, красителей, ароматизаторов и консервантов. Оценили они консистенцию, цвет и запах продукта, а также его вкус, говорится на сайте ведомства.

Хуже всех оказалась продукция марки "Полевское". В ней были обнаружены ДНК сои, не указанной в маркировке, а также бактерии группы кишечной палочки. А еще фальсификатом оказались образцы брендов "Витако", "Невский", "Алдес". Там были найдены растительные жиры. Наивысшую оценку получила торговая марка "Б. Ю. Александров" – 4,57 балла.

При этом недочеты по органолептике эксперты выявили во всех образцах. У 16 из 20-ти есть несоответствия по массовой доле жира в продукте.

С другой стороны ГМО и синтетических красителей в исследованном сыре эксперты не обнаружили. А максимальная концентрация фосфатов во всех образцах не превышает допустимого уровня.

Ранее плавленый сыр изучили специалисты "Росконтроля". Экспертизу прошли образцы семи производителей: "Карат", "Сыробогатов", "Город сыра", Hochland, "Лакомо/Наша семья", President, Valio / Viola.

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Видео: Какой плавленый сыр лучше не покупать