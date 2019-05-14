Обрадовавшаяся огромной пенсии Лолита покинула Россию

Поп-исполнительница отдыхает в Болгарии
Певица Лолита Милявская, которая похвасталась своей пенсией в 21 тысячу рублей, уехала отдыхать за границу.
13 мая Милявская приняла участие в интернет-челлендже, участники которого вспоминают самые удивительные события в своей жизни за последний год. В первом пункте она указала пенсию в 21 тысячу рублей. "Ожидала 7-8! Но пронесло! Еще не пробовала жить на эти деньги, коплю отдельно", - написала певица в своем Instagram.
ТВЦ.RU решил узнать у звездной пенсионерки, на что именно она намерена копить деньги, однако, как оказалась, сейчас певица находится на отдыхе и не утруждает себя общением с журналистами.
Ее представитель Алексей сказал, что Милявская вернется в Россию "ближе к концу месяца". Он отказался называть место пребывания артистки, назвав это секретом.
Между тем сама Лолита Милявская не делает из этого никакой тайны. 13 мая она опубликовала в соцсети видео, на котором показала, как они с мужем отдыхают со своими друзьями в Болгарии. "Вот так мы празднуем в Болгарии каждый день", - сказала певица в конце ролика.
В феврале 55-летняя Лолита рассказала, что ей еще не начали выплачивать пенсию. Это произошло из-за того, что на Украине не хотели подтверждать ее трудовой стаж. "Я не могу доказать все 35 лет своего стажа. Потому что часть моего стажа, половина моей жизни - это Украина. <…> Поэтому я понимаю, что из 35 лет мне могут посчитать последние годы", - заявила она, предположив, что ее пенсия в итоге не превысит 10 тысяч.
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