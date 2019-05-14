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В Сочи стартовал фестиваль "Факел"

15:32
  • вторник
  • 14 мая 2019

Смотр проводится уже восьмой раз, и многие участники могут составить конкуренцию даже заслуженным коллегам по сцене

Более полутора тысяч представителей разных стран собрались в Сочи на фестиваль "Факел". Его отличительная черта - выступают на нем не профессиональные артисты, а любители.

На финал корпоративного фестиваля "Факел" в Сочи приехали самодеятельные коллективы из разных регионов России. Есть и гости из-за рубежа - партнеры компании "Газпром". Так, например, традиционными участниками фестиваля стали артисты из Китая, передает "ТВ Центр".

Сочи принимает корпоративный смотр уже в третий раз. Количество участников и география конкурса в последние годы значительно расширились. Финалу  предшествует несколько отборочных туров. В судейской коллегии - заслуженные деятели культуры и искусства. Они отмечают, что артисты-любители все чаще демонстрируют на сцене высокий уровень мастерства.

Выступления артистов проходят одновременно на нескольких площадках. За три конкурсных дня жюри предстоит оценить более 130 работ в десяти номинациях. Имена лауреатов фестиваля станут известны 15 мая, а днём позже назовут обладателей Гран-при.

Юлия Степина, "ТВ Центр".

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Корпоративный фестиваль "Факел"
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