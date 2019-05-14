И хочется, и колется: дикие ежики развлекают посетителей кафе в Москве

Ситуацией заинтересовались зоозащитники

В Мосгордуме потребовали провести проверку антикафе в центре столицы. Там посетителям, помимо чая со сладостями, предлагают пощупать и взять на руки ежей. Причём, эти животные дикие, а не домашние, и, как уверяют зоозащитники, из-за стресса могут потерять все колючки и даже умереть.

И хочется и колется – это выражение и в прямом, и в переносном смысле подходит к данной ситуации. Первое кафе в Москве, где можно погладить ежей, вызывает восторг посетителей и негодование зоозащитников. Его владельцы, которые охотно делятся в соцсетях милыми видео, увидев съемочную группу "ТВ Центра", спешно закрывают двери.

Это так называемое тайм-кафе, посетители платят не за еду и напитки, а за время, проведенное в данном случае в компании ежей. Но именно во вторник владельцы заведения о прибыли не думают, кафе закрыто, съемочную группу пускать отказались.

"Посетитель Андрей только что провел деловую встречу в компании африканских ежиков. Чувства остались смешанные. "По идее, эти животные должны жить на улице и в естественных условиях, это их среда", - рассказал он.

Благополучием ежей и здоровьем посетителей заинтересовались в Мосгордуме. Председатель комиссии по экологической политике Зоя Зотова предложила взять в ежовые рукавицы владельцев тайм-кафе.

Африканские ежи - одна из самых дружелюбных пород в мире. Милые на вид, легко контактируют с человеком. Однако остаются дикими ночными животными. Зоозащитники опасаются, что избыток любви от посетителей, вспышки во время фотографирования, нарушенный режим сна могут сказаться на здоровье колючего млекопитающего.

Так или иначе, кафе продолжает работать, теперь по предварительной записи.

Виктор Прокушев, Тимур Ахмедов, Илья Хуртин, "ТВ Центр".