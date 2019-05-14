Видео задержания автоугонщика в Москве

Злоумышленник продавал краденные машины

На севере столицы задержали 56-летнего москвича, которого подозревают в серии автомобильных краж. Взяли с поличным, когда мужчина попытался уехать на чужой иномарке, сообщает "ТВ Центр".

На кадрах оперативной съемки видно: женщина на парковке ставит иномарку на сигнализацию. В это время автоугонщик, выйдя из своей машины, явно сканирует сигнал. Затем спокойно открывает чужую машину. Заводит её с помощью специального устройства.

Но злоумышленника тут же хватают оперативники. Уже установлено: подозреваемый перегонял украденные машины в гаражный бокс, там перебивал номера и продавал.