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История победителя олимпиады "Я — профессионал"

15:43
  • вторник
  • 14 мая 2019

Московский студент Артём Седых поделился секретами успехами

"Золото" - у Москвы. Артём Седых, московский студент, завоевал сразу две золотых медали на российской олимпиаде "Я - профессионал". Проект престижный, даёт отличный старт для талантливых молодых людей со всей страны, но главное - каждому помогает найти достойное место в жизни.

Экономика, менеджмент, математика - эти разделы в сфере интересов и научных изысканий Артема уже несколько лет. Позади бакалавриат, магистратура, а теперь - аспирантура в МГУ. Учится с азартом и принимает интеллектуальные вызовы, каким стала олимпиада "Я - профессионал". Стал двойным золотым медалистом в направлениях "Менеджмент" и "Управление персоналом", передает "ТВ Центр".

"Относительно победы в двух номинациях я до сих пор удивляюсь - хотя это близкие специальности, но, обучаясь на факультете государственного управления, это у нас совершенно разные специальности, мы касались и одной, и другой, но они не являлись для меня в полной мере профильными", - рассказал Артем Седых.

Олимпиада "Я профессионал" стала частью системы конкурсов, которые задумывались президентом на платформе организации "Россия - страна возможностей". Второй год перед российскими студентами открывается так называемый социальный лифт - победители получают денежные премии, льготы при поступлении в ведущие вузы, и самое главное - возможность построить карьеру.

"Самая важная вещь - включение во всероссийскую базу, к которой будет доступ у всех топовых российских компаний, для того, чтобы они могли узнать о талантах, которые существуют в России", - отметил Артем.

От эрудиции конкурсантов захватывало дух. Конкуренция была очень высокой: заявки на участие подали более полумиллиона студентов со всей России. Сначала тесты, а затем - вычислительные задачи "с двойным дном", в результате вышли в финал около 3,5 тысяч студентов, а "золото" завоевали чуть больше ста.

"Наличие работы было в какой-то мере преимуществом. Какие-то вещи я смог без труда разгадать именно благодаря наличию опыта", - говорит золотой медалист олимпиады.

Артем имеет в виду свою работу в коммерческой структуре. После аспирантуры продолжит заниматься наукой, особенно областью антикризисного управления - ведь именно об этом его будущая диссертация.

В планах - участие в конкурсе "Лидеры России", но как только будет больше управленческого опыта. А в ближайшей перспективе - новый сезон студенческой олимпиады, подать заявку на которую можно будет уже в сентябре.

Наталья Тарасова, Константин Степанов-Молодов, "ТВ Центр".

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Артём Седых, победителя олимпиады "Я - профессионал"
Артём Седых, победителя олимпиады "Я - профессионал"
Участник олимпиады "Я - профессионал"
Участник олимпиады "Я - профессионал"
Артём Седых, победителя олимпиады "Я - профессионал"
Артём Седых, победителя олимпиады "Я - профессионал"
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Победители студенческой олимпиады "Я - профессионал"
Победители студенческой олимпиады "Я - профессионал"
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