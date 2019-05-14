Благовещенский переулок перекроют

Работы планируют завершить к 23 часам воскресенья

Информация для автомобилистов. Во вторник в 23:00 закроют для движения Благовещенский переулок. Связано это с работами по благоустройству - там собираются делать кабельный коллектор, чтобы убрать в него все провода.

Подъехать к домам смогут только местные жители. Другим водителям предлагают пользоваться Трёхпрудным и Мамоновским переулками. Причём, в последнем автомобилистам надо быть особенно внимательными - там на эти несколько дней введут двустороннее движение.