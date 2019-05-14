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Сестер Хачатурян хотят втянуть в еще одно уголовное дело

15:24
  • вторник
  • 14 мая 2019

Их отец не только грубо с ними обращался и не пускал в школу

Мать сестер Хачатурян, которые убили своего отца намерена добиться возбуждения еще одного дела против мужчины посмертно – о педофилии.

По слова женщины, следствию удалось доказать факт, что отец состоял с сексуальной связи с девочками. Мне неприятно об этом говорить, но факты сексуальных домогательств подтвердились. ДНК экспертиза постельного белья и осмотр дочек - все об этом говорит", - рассказала Аурелия Дундук kp.ru ("Комсомольской правде").

Получается, что Михаил Хачатурян не только бил своих детей, но и насиловал. Также мужчина домогался до подружек девочек – они подтвердили эту информацию. Также, со слов Дундук, в телефоне ее супруга были обнаружены "нехорошие видеозаписи".

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна было обнаружено 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра.

Девушкам предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. В ходе допроса девушки признали вину. Они заявили, что отец долгое время их истязал. 27 сентября Басманный суд Москвы смягчил меру пресечения – девушки были отпущены под "запрет определенных действий". Расследование дела продолжается.

Сейчас девочки нагоняют школьную программу, которую пропустили из-за отца и готовятся к ЕГЭ. Они живут отдельно друг от друга, поскольку им нельзя общаться.

Родственники Михаила Хачатуряна считают, что его дочери оклеветали мужчину и цинично убили. Сейчас они пишут жалобы в связи с тем, что суд смягчил сестрам меру пресечения.

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