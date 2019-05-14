Как живет родившая в 47 лет Лера Кудрявцева

Телеведущая умудряется не только воспитывать дочку и работать, но и развлекаться

В 2018 году в жизни телеведущей и актрисы Леры Кудрявцевой произошли важные изменения. В мае телезвезда стала бабушкой, а в августе она сама родила ребенка - девочку по имени Маша. ТВЦ.RU узнал, как протекает жизнь артистки, которые в свои годы может дать фору любой молодой красавице.

Лера Кудрявцева провела в декрете не более трех месяцев. Машенька появилась на свет 13 августа, а уже в сентябре телеведущая вышла на работу. На съемках передачи, которую артистка ведет уже второй год подряд, ее встретили с цветами, воздушными шариками и подарком в виде детского манежа. Такой прием растрогал Кудрявцеву до слез.

Телеведущая призналась, что первые недели после родов дались ей очень тяжело. Она не спала по ночам и много нервничала. В отличие от многих мамочек, Лера Кудрявцева буквально за считанные дни привела свою фигуру в норму. Уже в сентябре 2018 года она вышла на сцену конкурса "Новая волна" в шикарном платье, которое подчеркнуло ее осиную талию.

Лера Кудрявцева - трудоголик, каких поискать. Она снимается не только в шоу "Звезды сошлись", но и в передаче "Секрет на миллион", где она выпытывает у приглашенных знаменитостей самые сокровенные тайны. Кудрявцева ведет множество разных мероприятий, в том числе концерты Муз-ТВ и фестиваль "Песня года". Она выступает с лекциями и рекламирует в своих соцсетях миллион вещей, начиная от чипсов и заканчивая бытовой техникой.

Не исключено, что из-за напряженной работы у телезвезды возникли проблемы со спиной. Ей даже пришлось обратиться за помощью к неврологу и мануальному терапевту, который теперь приходит к ней домой и мнет ей бока. "Приходит, "избивает", и я как новенькая. Я, конечно, сложный пассажир и очень ленивый в плане работы над собой, поэтому мне всегда нужен пинок под зад. Ну а спина - это давно уже мое слабое место", - признавалась Кудрявцева.

Несмотря на маленькую дочку и бесконечные съемки, артистке удается много путешествовать. С момента рождения Маши она посетила Германию, Оман, Италию, Великобританию и США. Иногда Лера Кудрявцева совершает заграничные поездки по работе, но чаще всего она путешествует ради удовольствия. Зачастую она путешествует со своим 31-летним супругом Игорем Макаровым, который сейчас выступает за хоккейный клуб "Динамо".

Подчас кажется, что у Кудрявцевой в сутках 48 часов, а то и больше. Ведь она еще успевает и смотреть сериалы! Недавно, например, она назвала французский сериал "Бюро" одним из лучших многосерийных телефильмов. "В нем прекрасно все! Вот все! - восхищалась артистка. - Но его нет ни в одном топе, просто нет. Негодую по поводу этого момента и требую продолжения. Требую 5 сезон. Куда писать?"

Некоторые интернет-пользователи, видя такую бурную деятельность Леры Кудрявцевой, сомневаются, что она уделяет должное время своему ребенку. Может быть, сцена для нее важнее дочки? Словно подтверждая эти домыслы, телеведущая крайне редко публикует фотографии Машеньки в своих соцсетях. Можно по пальцам одной руки пересчитать снимки малышки в Instagram Кудрявцевой, причем ни на одном из них не видно ее лица.

Куда чаще она фотографирует вещи, связанные с ребенком – коляску, кроватку или браслетик с авторской гравировкой. "Я уже говорила, что показывать дочку не буду, пока не подрастет, - написала она в апреле этого года, выложив фотографию дочки с сердечком на месте лица. - Но руки мамы чешутся. На айфоне теперь только фото моей малышки и иногда кота. Растем, узнаем мир, уже ползаем, стоим, и у нас 2 зуба".

12 мая Лера Кудрявцева опубликовала свое фото с Машей, сделанное в бассейне в Майами. "Моя любовь", - написала телеведущая. Лицо девочки она показать побоялась… в отличие от своей груди, едва скрываемой под тонким купальником. Такое материнство ей к лицу.