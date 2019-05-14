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Уснувшая в чужом авто звезда сериала "Мажор" попала на видео

15:43
  • вторник
  • 14 мая 2019

Актер Павел Прилучный заночевал в машине соседки

В СМИ и соцсетях распространили ролик, на котором мужчина, похожий на актера Павла Прилучного, отказывается покидать чужой автомобиль. Изначально видео появилось в чате жильцов дома, возле которого была припаркована машина. Участники группы определили, что герой ролика – звезда сериала "Мажор".

На видео владелица авто пытается прогнать актера, однако тот не может встать с сиденья, пишет KP.RU ("Комсомолка"). Как он попал в чужую машину, Прилучный объяснить не смог . "Согласен, это так себе история. Но как-то, вероятно, можно", - предположил он.

"Я жду, пока вы выйдете!" – повторяет на видео соседка. Позже она пригрозила ему, что звонит мужу. "Да, конечно, я сейчас выйду из автомобиля. Сейчас, одну минут буквально", - отвечает ей Прилучный. Полицию на место инцидента женщина вызывать не стала.

Пользователей соцсетей возмутила выходка актера. "Да уж… Если публичный человек, то можно делать все?" – написал под видео человеком с ником "AH". "А почему эта "овца" вообще машину не закрыла?" – задался вопросом Иван Иванов. Другие предположили, что ролик – это постановка: "Пиар, не более", "Очередная постанова, ради пиара".

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