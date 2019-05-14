Помпео назвал настоящую цель визита в Россию

По его словам, Москва и Вашингтон пытаются защитить свои интересы

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о том, зачем прилетел в Россию. По его словам, хозяин Белого дома Дональд Трамп рассчитывает на улучшение отношений с Москвой.

"Я нахожусь здесь сегодня потому, что президент Трамп привержен улучшению отношений", - отметил глава Госдепа.

По его словам, каждая из двух стран пытается защитить свои собственные интересы. При этом есть огромное количество вопросов, в которых интересы двух стран совпадают. В связи с этим нужно сделать все, чтобы улучшить и укрепить взаимоотношения, найти "те стороны и те вопросы, по которым наши взаимоотношения могут быть улучшены", сообщает RT.

Ранее сам Трамп заявил, что намерен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке. Он пройдет в июне. Американский лидер выразил надежду, что отношения между двумя странами потеплеют. По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, вопрос встречи лидеров двух стран будет прорабатываться именно в ходе визита в Россию Помпео.

До этого сообщалось, что госсекретарь намерен обсудить с Путиным и Лавровым ситуацию в Венесуэле. Также речь может зайти о сирийском конфликте, северокорейской ядерной проблеме, ситуации в Иране и контроле за вооружениями.

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Видео: в России ожидают приезда госсекретаря США Майка Помпео