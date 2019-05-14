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Что показала проверка голосования за дочь Алсу на "Голосе"

15:56
  • вторник
  • 14 мая 2019

Компания "СМС сервисы" расставила точки над i

Петербургская фирма "СМС сервисы", которая подсчитывала голоса зрителей в финале шоу "Голос. Дети", не нашла никаких нарушений при голосовании за дочь певицы Алсу.

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На сайте компании сообщается, что все звонки и СМС-сообщения телезрителей, которые голосовали за того или иного участника детского "Голоса", были обработаны по всем правилам, установленным организаторами шоу. "Каждый абонентский номер и факт голосования зафиксирован в технических логах программно-аппаратного комплекса нашей компании. В момент проведения голосования платформа не подвергалась DDOS или иным хакерским атакам", - говорится в сообщении фирмы. 

Ранее появилась информация о том, что отец Микеллы Абрамовой попросил компанию Talpa, которая владеет франшизой формата передач "Голос", скрыть результаты голосования, чтобы не травмировать его дочь. Директор Алсу Сергей Фадеев опроверг эту новость. 

Напомним, дочь Алсу победила в финале проекта "Голос. Дети", набрав 56,5% голосов. Ее большой отрыв от других исполнителей показался некоторым телезрителям подозрительным. Первый канал начал проверку по данному факту. 

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