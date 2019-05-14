"Господин Педро": Порошенко публично унизили в Еврокомиссии

Порошенко стремительно испанизируется

Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас случайно назвал президента Украины Педро Порошенко.

Инцидент произошел во время награждения Порошенко главы ЕК Жана-Клода Юнкера украинским орденом Ярослава Мудрого за личный вклад в развитие сотрудничества с ЕС, передает "Газета.Ru".

Испанское имя Порошенко под стать. На иберийском полуострове у украинского лидера находится семейная вилла. Дом площадью 1452 квадратных метра находится в элитном районе Сан-Педро в Марбелье, окружен пальмами и имеет несколько бассейнов. По оценкам экспертов, такая вилла стоит от пяти до семи миллионов долларов.

Ранее появилось видео, на котором Юнкер хлопает Порошенко по затылку. Украинский лидер остался невозмутим.