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Прибытие Путина в Ахтубинск в сопровождении шести Су-57 показали на видео

16:04
  • вторник
  • 14 мая 2019

Президент России прилетел в Астраханскую область в рамках проведения серии оборонных совещаний

В Сети появилось видео, как президент Владимир Путин прибывает в Ахтубинск в сопровождении группы истребителей Су-57. При заходе на посадку самолеты, которые Путин ранее назвал самыми лучшими в мире, сопровождали борт номер один с правой стороны.

Истребители поднялись в воздух с аэродрома Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова. Путин в Ахтубинске планирует ознакомиться с серийными образцами авиационной техники и перспективного вооружения, а также провести совещание о социально-экономическом развитии Астраханской области, передает РИА Новости.

Ранее президент на встрече с победителями конкурса "Лидеры России" заявил, что российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 являются лучшими в мире. "По всем тактико-техническим данным, по оружию", - сказал президент. По словам Путина, никакая машина не может летать так, как это делает Су-57.

Накануне президент посетил производственные цеха Казанского авиазавода. Видео: Путин в Татарстане оценил новые самолеты и вертолеты

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