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"Че ты в жизни сделала": учитель из Южно-Сахалинска обматерила девочку

16:38
  • вторник
  • 14 мая 2019

Женщина усомнилась в том, что ребенок вообще имеет право жить

Прокуратура Южно-Сахалинска начала проверку после того, как учительница музыки в школе №4 Элеонора Машенина оскорбила школьницу, которая не выучила песню и заявила, что ей не нужна музыка. 

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Одна из учениц шестого класса записала на диктофон речь преподавательницы, которая обругала не подготовившуюся к уроку девочку. Эту запись прислали в редакцию Sakh.com

"Че ты в жизни сделала и умеешь? Пописать, покакать и все? И покушать? Песни ей не нужны. Очень жаль, что твоих предков спасли наши люди, которые воевали. Очень жаль, что ты родилась, а другие не были спасены и сожжены в печах, и они не родились", - сказала Элеонора Машенина, назвав ребенка "дурой" и "дебильной", а также использовав матерное слов. 

Мама одной из школьниц рассказала, что учительница постоянно оскорбляет детей, а жалобы директору не дают никаких результатов. 

Директор школы Ирина Куканова, в свою очередь, заявила, что раньше в учебном заведении не было подобных инцидентов. По ее словам, в школе началась служебная проверка, по результатам которой Машенину могут уволить.

Прокуратура Южно-Сахалинска проводит проверку. Элеонора Машенина сказала радиостанции "Говорит Москва", что она уже дала показания следователю.  

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