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Слон ограбил буддийского монаха, но тот остался невозмутим (видео)

16:54
  • вторник
  • 14 мая 2019

Из чужой тарелки вкуснее

В Сети появилось видео, где слон остановил машину и забрал фрукты, принадлежащие буддийскому монаху и его другу.

Инцидент произошел в Таиланде. Мужчины ехали в пикапе и везли фрукты в ближайший храм. Однако слон перекрыл дорогу и спокойно принялся поедать запасы. При этом монах остался в привычной позе и даже бровью не повел.

Некоторые пользователи социальных сетей выразили обеспокоенность тем, что слон ест фрукты вместе с полиэтиленовым пакетом. Другие сообщили, что людям в такой ситуации лучше сидеть на месте и не двигаться, поскольку дикий слон опасен.

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