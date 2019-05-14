Путину показали МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой

Президент также осмотрел в Ахтубинске самолет пятого поколения Су-57 и новейший МиГ-35
Владимир Путин в Ахтубинске, куда он прилетел в рамках серии оборонных совещаний, осмотрел экспозицию современной авиационной техники. Президенту показали самолет МиГ-31, оснащенный гиперзвуковой ракетой "Кинжал", Су-57 пятого поколения и новейший МиГ-35.
Как передает "Интерфакс", главе государства на аэродроме Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова также показали технику, серийно поставляемую Минобороны – это, в частности, Су-35, Су-30СМ и МиГ-31БМ.
Президент России прилетел в Астраханскую область в рамках проведения серии оборонных совещаний. Ранее в Сети появилось видео, как Путин прибывает в Ахтубинск в сопровождении группы истребителей Су-57.
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