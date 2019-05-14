ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путину показали МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой

16:39
  • вторник
  • 14 мая 2019

Президент также осмотрел в Ахтубинске самолет пятого поколения Су-57 и новейший МиГ-35

Владимир Путин в Ахтубинске, куда он прилетел в рамках серии оборонных совещаний, осмотрел экспозицию современной авиационной техники. Президенту показали самолет МиГ-31, оснащенный гиперзвуковой ракетой "Кинжал", Су-57 пятого поколения и новейший МиГ-35.

Путин в Татарстане оценил новые самолеты и вертолеты
Что известно о новой встрече Путина и Трампа
Путину в Казани показали новейший Ми-38Т

Как передает "Интерфакс", главе государства на аэродроме Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова также показали технику, серийно поставляемую Минобороны – это, в частности, Су-35, Су-30СМ и МиГ-31БМ.

Президент России прилетел в Астраханскую область в рамках проведения серии оборонных совещаний. Ранее в Сети появилось видео, как Путин прибывает в Ахтубинск в сопровождении группы истребителей Су-57.

Читайте также:
Главное сегодня
Истребитель МиГ-31 ВКС России
Истребитель МиГ-31 ВКС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.