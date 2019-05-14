Вскрылось темное прошлое свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева

Девушка ни в чем себе не отказывала
Главная свидетельница по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Екатерина Бобкова находится в реанимации после падения с балкона в Чехии. Ее смерть стала несчастным случаем, полиция не нашла никаких следов насильственных действий.
8 октября 2018 года, когда футболисты избили водителя сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака, Бобкова была единственной, кто заступился за первого. Хрупкая девушка накрыла своим телом Соловчука и не дала спортсменам избить его еще сильнее.
Несмотря на геройский поступок, девушка отнюдь не ангел. Она не прочь выпить, а во время судебного заседания прокурор поинтересовалась, не принимает ли та запрещенные вещества. Бобкова ответила отрицательно, пишет "Московский комсомолец".
В день скандала девушка ни на шаг не отходила от Кокорина, клала голову на его колени, зная, что он женат Дарье Валитовой, певице Амели. К слову, Бобкова и Кокорин знакомы уже семь лет – девушка работает танцовщицей в клубе "Эгоист", куда, по всей видимости, не прочь зайти развлечься футболисты.
Трагический инцидент с Бобковой произошел 10 мая. Она с подругой весело проводила время в компании хоккеистов из Словении. В какой-то момент девушка села на перила балкона, потянулась за сигаретой, не удержалась и сорвалась вниз с четвертого этажа. По данным чешской полиции, в тот вечер россиянка употребляла алкоголь и антидепрессанты.
Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии в местную больницу. Ее ввели в искусственную кому. Бобкова получила перелом таза, ребер, у нее контужены легкие и произошло внутричерепное кровоизлияние.
Родственники и коллеги начали сбор средств на лечение. В частности, о случившимся написал в своем Instagram рэпер Птаха (Давид Нуриев).
С Катей произошла беда ,ребята❗ ⠀ ❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️ Срочно нужна финансовая помощь на лечение ! Нужна очень большая сумма ! ⠀ Сейчас она находится в клинике в другой стране . Состояние постоянно критическое . 11 мая -сделали несколько операций. -Трещина в селезенке с кровотечением , - контузия легких, - переломы таза, - переломы рёбер , -внутричерепное кровоизлияние (гематома) И это только часть из того ,что удалось узнать о её состоянии . Сейчас ее ввели в состояние искусственной комы на дыхательном аппарате . Ее сестра на днях полетит общаться с врачом, а пока известно только это, информацию о ее состоянии будем сообщать. ⠀ Семья будет благодарна вашей любой помощи !!! ⠀ 5543 8633 6161 6620 ВТБ (Татьяна Владимировна Б.) 5484 3800 1597 8307 СберБанк ( Алина Игорьевна)