Вскрылось темное прошлое свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева

Девушка ни в чем себе не отказывала

Главная свидетельница по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Екатерина Бобкова находится в реанимации после падения с балкона в Чехии. Ее смерть стала несчастным случаем, полиция не нашла никаких следов насильственных действий.

8 октября 2018 года, когда футболисты избили водителя сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака, Бобкова была единственной, кто заступился за первого. Хрупкая девушка накрыла своим телом Соловчука и не дала спортсменам избить его еще сильнее.

Несмотря на геройский поступок, девушка отнюдь не ангел. Она не прочь выпить, а во время судебного заседания прокурор поинтересовалась, не принимает ли та запрещенные вещества. Бобкова ответила отрицательно, пишет "Московский комсомолец".

В день скандала девушка ни на шаг не отходила от Кокорина, клала голову на его колени, зная, что он женат Дарье Валитовой, певице Амели. К слову, Бобкова и Кокорин знакомы уже семь лет – девушка работает танцовщицей в клубе "Эгоист", куда, по всей видимости, не прочь зайти развлечься футболисты.

Трагический инцидент с Бобковой произошел 10 мая. Она с подругой весело проводила время в компании хоккеистов из Словении. В какой-то момент девушка села на перила балкона, потянулась за сигаретой, не удержалась и сорвалась вниз с четвертого этажа. По данным чешской полиции, в тот вечер россиянка употребляла алкоголь и антидепрессанты.

Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии в местную больницу. Ее ввели в искусственную кому. Бобкова получила перелом таза, ребер, у нее контужены легкие и произошло внутричерепное кровоизлияние.

Родственники и коллеги начали сбор средств на лечение. В частности, о случившимся написал в своем Instagram рэпер Птаха (Давид Нуриев).