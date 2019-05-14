Лазареву перед "Евровидением" понадобилась помощь врачей

Состояние артиста ухудшилось в ночь с понедельника на вторник

Певец Сергей Лазарев, который в этом году представляет Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", пожаловался на плохое самочувствие.

"У меня защемило шею, видимо, продуло где-то под кондиционером. И поэтому я сейчас поворачиваюсь всем телом с трудом", - сказал он KP.RU ("Комсомолке").

Выступление Лазарева во втором полуфинале состоится в четверг. По словам артиста, он сделал массажи и другие процедуры в надежде, что его "отпустит" ко времени выхода на сцену.

Как стало известно изданию, артисту стало хуже в ночь с понедельника на вторник. Утром Лазарев не смог поднять голову с подушки из-за защемления. Он был вынужден поехать в больницу. Медики провели артисту сеанс иглоукалывания.

Видео: Пригожин испугался, что провал на "Евровидении" подкосит Лазарева