Лазареву перед "Евровидением" понадобилась помощь врачей

Состояние артиста ухудшилось в ночь с понедельника на вторник
Певец Сергей Лазарев, который в этом году представляет Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", пожаловался на плохое самочувствие.
"У меня защемило шею, видимо, продуло где-то под кондиционером. И поэтому я сейчас поворачиваюсь всем телом с трудом", - сказал он KP.RU ("Комсомолке").
Выступление Лазарева во втором полуфинале состоится в четверг. По словам артиста, он сделал массажи и другие процедуры в надежде, что его "отпустит" ко времени выхода на сцену.
Как стало известно изданию, артисту стало хуже в ночь с понедельника на вторник. Утром Лазарев не смог поднять голову с подушки из-за защемления. Он был вынужден поехать в больницу. Медики провели артисту сеанс иглоукалывания.
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