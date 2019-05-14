СБУ при Зеленском может возглавить сторонник Тимошенко с квартирой в Крыму

Их связывает многолетняя дружба

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может назначить главой Службы безопасности Украины (СБУ) депутата Верховной рады от партии "Батькивщина" Владислава Бухарева.

По данным издания "Обозреватель", потенциальный глава СБУ уже начал собирать себе команду. Бухарев работает в системе СБУ с 1992 года и давно знаком с Зеленским. В 2014 году был избран в парламент.

Согласно декларации о доходах, Бухарев и его жена имеют четыре квартиры, в том числе и в Крыму, четыре автомобиля, несколько земельных участков и загородный дом.

С июля 2015 года СБУ возглавляет Василий Грицак.