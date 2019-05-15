"У меня душа без морщин": 79-летняя Светлана Светличная раскрыла секрет молодости

Секс-символу СССР подарили последнюю модель ​iPhone

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная, которой 15 мая исполнилось 79 лет, рассказала ТВЦ.RU, какой подарок она получила на день рождения и как ей удается выглядеть моложе своих лет.

На протяжении долгого времени Светлана Светличная отмечает свой день рождения в Пензе, где живет ее брат Валерий. Он младше актрисы на 13 лет, но родились они в один день. В этом году Светличная намерена последовать традиции и отправиться в гости к Валерию.

По словам артистки, она любит праздновать дни рождения, хотя число прожитых лет неумолимо растет. "Я люблю май, я люблю весну благодаря тому, что я родилась весной, когда расцветает сирень. Мне, кстати, подарили очень хороший [смартфон] – я не знаю, как он называется, - но теперь у меня телефон самой последней модели. Надо только его еще освоить. Я с техникой на "вы", но осваивать осваиваю. Я все же неплохая ученица, училась в школе хорошо", - рассказала Светличная ТВЦ.RU. На вопрос о том, стала ли она обладательницей последнего iPhone, именинница ответила утвердительно.

Несмотря на свой возраст, советская кинозвезда, которая прославилась ролью роковой красотки в "Бриллиантовой руке", по-прежнему носит мини-юбки и гордится этим. "Люди это видят и не возмущаются, а очень даже приветствуют и иногда говорят: "Мы с вас стараемся брать пример". Я думаю, что это неплохой пример - стараться быть моложе, чем ты есть без всяких подтяжек. Душа должна быть молодой. Один журналист сказал мне, что у меня душа без морщин. Это значит молодая. Это правда", - сказала актриса.

Чтобы душа не старела, нужно оставаться человеком и входить в положение других людей, считает Светлана Светличная. Делать это необходимо даже в том случае, если вам грустно или тяжело. "Нужно понимать, что жизнь такова - все бывает. Относиться ко всему надо с оптимизмом и с верой в то, что, если что-то было плохо, все изменится в лучшую сторону. Если тебе очень хорошо, значит, поделись с кем-нибудь. Вот принцип человеческого бытия. Меня так воспитали, и я так жила, такая была семья, такие были родители. Было, у кого учиться. Я до сих пор осталась человеком, и мне нравится это во мне. Поэтому я уважаю не только своих друзей, но и уважаю и люблю Светлану Светличную. Я так мыслю и так чувствую", - заявила актриса.

Светлана Светличная родилась в Армении. В 1958 году она поступила во ВГИК, где ее обучал лауреат пяти Сталинских премий, режиссер Михаил Ромм. В 1960 году девушка снялась в своем первом фильме, который назывался "Колыбельная". За полвека Светличная сыграла в 39 картинах. Она работала с такими режиссерами, как, например, Марлен Хуциев, Леонид Гайдай, Георгий Данелия и Станислав Говорухин. После съемок в фильме "Бриллиантовая рука", где показали самую эротическую сцену в советском кинематографе, она стала настоящим секс-символом.

Видео: Документальный фильм "Светлана Светличная. Невиноватая я..."