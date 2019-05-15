ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"У меня душа без морщин": 79-летняя Светлана Светличная раскрыла секрет молодости

09:52
  • среда
  • 15 мая 2019

Секс-символу СССР подарили последнюю модель ​iPhone

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная, которой 15 мая исполнилось 79 лет, рассказала ТВЦ.RU, какой подарок она получила на день рождения и как ей удается выглядеть моложе своих лет. 

"Секс-символу СССР" Светлане Светличной – 75 лет
Данелия перед смертью написал свой последний сценарий
"Нам некем его заменить": друзья и коллеги Хуциева не сдерживали слез

На протяжении долгого времени Светлана Светличная отмечает свой день рождения в Пензе, где живет ее брат Валерий. Он младше актрисы на 13 лет, но родились они в один день. В этом году Светличная намерена последовать традиции и отправиться в гости к Валерию. 

По словам артистки, она любит праздновать дни рождения, хотя число прожитых лет неумолимо растет. "Я люблю май, я люблю весну благодаря тому, что я родилась весной, когда расцветает сирень. Мне, кстати, подарили очень хороший [смартфон] – я не знаю, как он называется, - но теперь у меня телефон самой последней модели. Надо только его еще освоить. Я с техникой на "вы", но осваивать осваиваю. Я все же неплохая ученица, училась в школе хорошо", - рассказала Светличная ТВЦ.RU. На вопрос о том, стала ли она обладательницей последнего iPhone, именинница ответила утвердительно. 

Несмотря на свой возраст, советская кинозвезда, которая прославилась ролью роковой красотки в "Бриллиантовой руке", по-прежнему носит мини-юбки и гордится этим. "Люди это видят и не возмущаются, а очень даже приветствуют и иногда говорят: "Мы с вас стараемся брать пример". Я думаю, что это неплохой пример - стараться быть моложе, чем ты есть без всяких подтяжек. Душа должна быть молодой. Один журналист сказал мне, что у меня душа без морщин. Это значит молодая. Это правда", - сказала актриса. 

Чтобы душа не старела, нужно оставаться человеком и входить в положение других людей, считает Светлана Светличная. Делать это необходимо даже в том случае, если вам грустно или тяжело. "Нужно понимать, что жизнь такова - все бывает. Относиться ко всему надо с оптимизмом и с верой в то, что, если что-то было плохо, все изменится в лучшую сторону. Если тебе очень хорошо, значит, поделись с кем-нибудь. Вот принцип человеческого бытия. Меня так воспитали, и я так жила, такая была семья, такие были родители. Было, у кого учиться. Я до сих пор осталась человеком, и мне нравится это во мне. Поэтому я уважаю не только своих друзей, но и уважаю и люблю Светлану Светличную. Я так мыслю и так чувствую", - заявила актриса. 

Светлана Светличная родилась в Армении. В 1958 году она поступила во ВГИК, где ее обучал лауреат пяти Сталинских премий, режиссер Михаил Ромм. В 1960 году девушка снялась в своем первом фильме, который назывался "Колыбельная". За полвека Светличная сыграла в 39 картинах. Она работала с такими режиссерами, как, например, Марлен Хуциев, Леонид Гайдай, Георгий Данелия и Станислав Говорухин. После съемок в фильме "Бриллиантовая рука", где показали самую эротическую сцену в советском кинематографе, она стала настоящим секс-символом. 

Видео: Документальный фильм "Светлана Светличная. Невиноватая я..."

 

Читайте также:
Главное сегодня
Светлана Светличная
Светлана Светличная
Актриса Светлана Светличная на съемках кинофильма "Бриллиантовая рука"
Актриса Светлана Светличная на съемках кинофильма "Бриллиантовая рука"
Актриса Светлана Светличная
Актриса Светлана Светличная
Артистка Светлана Светличная в роли девушки-контрабандистки в кинофильме "Герой нашего времени"
Артистка Светлана Светличная в роли девушки-контрабандистки в кинофильме "Герой нашего времени"
Актриса Светлана Светличная
Актриса Светлана Светличная
Актриса Светлана Светличная в фильме "Стряпуха"
Актриса Светлана Светличная в фильме "Стряпуха"
Актриса Светлана Светличная
Актриса Светлана Светличная
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.