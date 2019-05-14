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История с победой дочери Алсу получила неожиданное продолжение

18:03
  • вторник
  • 14 мая 2019

Расследование по этому делу, как оказалось, идет полным ходом

Гендиректор компании Group-IB, которая должна проверить результаты голосования в финале шоу "Голос. Дети", опроверг новость о завершении расследования. 

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"Компания "СМС-сервисы" не делала никаких заявлений о завершении расследования и участвует в нем как объект проверки", - написал у себя в Facebook глава Group-IB Илья Сачков. По его словам, информацией о ходе расследования обладают только "Первый канал" и его фирма. Результаты первого этапа проверки он пообещал обнародовать в конце мая. 

"Вокруг истории с нашим расследованием результатов голосования шоу "Голос. Дети" ситуация накалена до предела, не верьте всему подряд, думайте головой", - предостерег Сачков.

Ранее сообщалось, что петербургская компания "СМС-сервисы", которая подсчитывала голоса зрителей в финале шоу "Голос. Дети", не нашла никаких нарушений при голосовании за дочь певицы Алсу. Напомним, Микелла Абрамова набрала 56,5% голосов и оставила далеко позади своих соперников. Некоторым телезрителям ее победа показалась подозрительной. Алсу и ее супруг отвергают обвинения во вмешательстве в исход голосования.  

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