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Путин потребовал от чиновников работать на результат

20:02
  • вторник
  • 14 мая 2019

Президент удивился, почему порт "Оля" не работает на полную мощность

Владимир Путин совершил поездку в Астраханскую область . В Ахтубинске президент посетил крупнейший испытательный центр Воздушно-космических сил страны, где ознакомился  с серийными образцами авиационной техники и перспективным вооружением. А новейшие истребители пятого поколения  Су-57 глава государства смог увидеть еще на подлете к аэродрому. Шесть этих новейших самолетов поднялись в воздух, чтобы встретить борт номер один. В Астраханской области Владимир Путин занимался не только военной тематикой. Президент также провел совещание по социально-экономическому развитию региона.

Прибытие борта номер один в Ахтубинск  оказалось весьма зрелищным. На подлете к городу президентский лайнер сопровождали шесть истребителей пятого поколения Су-57. Именно эти самолеты Путин ранее назвал лучшими в мире по всем тактико-техническим показателям.

Сразу по прибытию глава государства отправился в крупнейший испытательный центр ВКС России - государственный летно-испытательный центр имени Чкалова. Накануне Путин говорил об огромной  роли воздушно-космических войск в различных операциях, необходимости совершенствования их боевых возможностей и повышения уровня подготовки личного состава.

На аэродроме ахтубинского испытательного центра президенту показали новейший истребитель МиГ-35, перехватчик МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" и  тот самый Су-57, встречавший борт номер один при подлете к городу. Правда, телеоператорам дали снимать не все. Здесь много секретных разработок.

"Красиво очень самолет сопровождали. Потом, смотрю, разошлись в разные стороны", - сказал Путин. "Задумка такая была. Хотели с обеих сторон показать", - ответили пилоты.

С летчиками Су-57, сопровождавшими борт номер один, президент пообщался отдельно. Поинтересовался зарплатами, которые составляют около 140 тысяч рублей, бытовыми условиями, соцпакетом и, конечно, самой машиной.

"Работа непростая, но, наверное, самое сложное - новую машину ставить на крыло. Хорошая машина, нравится?" – спросил президент.

"Проходит испытание. Конечно, не все проверено", - ответили пилоты.

"Нужно, чтобы она была самая лучшая в мире", - потребовал глава государства.

Владимир Путин также ознакомился с образцами перспективных беспилотных летательных аппаратов и осмотрел авиационную технику, которая уже поставляется в нашу армию. Главе государства продемонстрировали и новейшие системы ПВО. Уже на аэродроме частично были затронуты инфраструктурные вопросы: строительство жилья и детских садов для военных. А позже Владимир Путин провел расширенное совещание, посвященное социально-экономическому развитию Астраханской области. Президент отметил: регион обладает всем необходимым потенциалом для того, чтобы выйти на устойчивый рост, но пока имеется целый клубок проблем. И успехов по отдельным показателям недостаточно.

"Темпы ввода жилья и в целом строительство в регионе ниже, чем в среднем по России. Неустойчивая динамика и инвестиций в основной капитал. И что особо хотел быть отметить: рост в промышленности и в сельском хозяйстве пока слабо сказывается на реальных доходах жителей области. Не хватает хороших рабочих мест. И отсюда значительный отток населения", - заявил Путин.

Владимир Путин указал, где и как уже давно можно было и нужно было привлечь и инвестиции, и создать новые рабочие места. Взять тот же порт "Оля". Решение о его развитии было принято много лет назад, а в 2004 году даже подвели железнодорожную ветку. Но на полную мощность порт так и не заработал.

"Между тем, грузопотоки в Каспийском регионе в целом, в том числе транспортные, постоянно растут, но значительные объемы грузов все еще идут в обход России. И естественно, их забирают наши соседи - и правильно делают", - сообщил Путин.

Астраханские власти проработали вопрос о создании в порту "Оля" особой экономической зоны, чтобы сделать морскую гавань более конкурентоспособной. Дело лишь за одобрением из центра.

Отдельно Владимир Путин остановился на развитии судостроения и речного судоходства. Президент напомнил о заводе "Красные баррикады", который сейчас находится в непростом положении из-за отсутствия заказов.

"Были конкретные поручения. В основном они выполнены, но хотелось бы посмотреть, что в результате. Нам же, как я уже неоднократно говорил, нужно не поручения исполнять как таковые формально, нам нужно добиваться результата", - потребовал Путин.

Чтобы оживить деловую активность в Астрахани Владимир Путин также указал на необходимость модернизации автодорожной инфраструктуры: нужно реконструировать мосты и магистрали, строить новые развязки. А для решения социальных проблем в помощь регионам существуют нацпроекты.

"В рамках реализации Ваших, Владимир Владимирович, поручений в 2019 году планируется начать строительство перинатального центра общей стоимостью 1 млрд 200 млн рублей. Благодаря участию в нацпроектах нами при поддержке из федерального бюджета впервые за последние 20 лет начато строительство домов культуры", - рассказал врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов.

При этом он пожаловался: региональных денег на многое катастрофически не хватает. Ни на полномасштабную реконструкцию дорог, ни завершение переселения из аварийного жилья.

Владимир Путин подчеркнул, что социальные инициативы Астрахани, да и всех других регионов страны, направленные на повышение качества жизни людей, обязательно получат всю необходимую поддержку со стороны федерального центра.

Лилия Акиньшина, Андрей Грис, "ТВ Центр".

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