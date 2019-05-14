Лавров передал через Помпео записку для Трампа

Министр сообщил о позитивных результатах переговоров с госсекретарем

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не искать сигналов в том, что Владимир Путин провел осмотр вооружений перед встречей с главой госдепартамента США Майком Помпео, поскольку эти посещения планировались задолго до того, как в графике российского лидера появилось окно для диалога с американским дипломатом. До беседы с Владимиром Путиным, переговоры с Майком Помпео провел министр иностранных дел Сергей Лавров. Встреча глав внешнеполитических ведомств длилась три часа. За это время обсудили двусторонние отношения, вопросы мировой стабильности.

С увесистым портфелем в руках, Майк Помпео спускается по трапу явно в приподнятом настроении. Это его первый визит в качестве госсекретаря в Россию. Он был организован по просьбе американской стороны.

Это уже вторая встреча глав внешнеполитических ведомств за последние две недели. Прошлая была на полях Арктического совета. Во вторник, как подчеркнул глава российского МИД Сергей Лавров, предстоит выработать конкретные предложения - как вывести российско-американские отношения из нынешнего "печального состояния". Эту задачу Владимир Путин и Дональд Трамп сформулировали во время недавнего телефонного разговора.

"Мы понимаем, что с обеих сторон накопилось немало подозрений, предупреждений, но не вы и не мы ничего от этого не выигрываем, напротив, взаимное ужесточение увеличивает риски нашей и вашей безопасности и вызывает тревогу всего мирового сообщества. Считаю, что пора начать выстраивать новую, более ответственную, конструктивную, матрицу, взаимного восприятия друг друга. Мы к этому готовы, если наши американские партнеры тоже проявляют встречную заинтересованность", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Стратегическая стабильность, борьба с терроризмом, региональные конфликты. США вышли из ДРСМД, Иранской ядерной сделки, под угрозой Договор об ограничении стратегических и наступательных вооружений. Много проблем, требующих незамедлительных решений. Необходимо вырабатывать и долгосрочные подходы, констатирует Сергей Лавров, добавляя, пожалуй, самую емкую фразу: "Попробуем, посмотрим, что получится". Трудностей перевода явно не возникает.

"Наши президенты делают все для того, чтобы исправить отношения между нашими государствами. Каждая из стран занимается тем, что защищает свои собственные интересы. Не всегда и не по всем вопросам мы находим понимание. Есть большое количество вопросов, где наши интересы совпадают. Нам надо сделать всё для того, чтобы улучшить и укрепить наши взаимоотношения", - сказал госсекретарь США Майк Помпео.

Госсекретарь вспоминает. Во время работы главой ЦРУ его ведомство успешно сотрудничало с российскими коллегами в вопросах борьбы с терроризмом. В новом статусе Помпео явно сложнее. Перед поездкой американские сенаторы требуют поднять вопрос о возможном вмешательстве русских теперь уже в предстоящие президентские выборы 2020 года. В выборах прошедших спецпрокурор Мюллер "русского следа" как ни искал - не обнаружил. Многие ястребы вообще заявили, что этот визит не стоит потраченного на него авиационного керосина.

Внешнюю политику США эксперты сейчас называют "клубком спутанных ниток". Трамповское "Америка превыше всего" привело к тому, что даже у дипломатов нет чёткого понимания ситуации.

"Администрация Трампа в настоящий момент проходит "необычайное испытание", пытаясь урегулировать кризисы сразу на четырёх фронтах. Переформатирование экономической модели Китая, ядерное разоружение Северной Кореи, достижение полноценных перемен в политике безопасности Ирана и свержение правительства одной латиноамериканской страны. Между целями и средствами теперь пролегла огромная пропасть, и санкциями её не заполнить", - говорится в заметке Wall Street Journal.

От России ждут помощи в решении этих вопросов и хотят нормализации отношений, при этом готовя новый санкционный пакет и противодействуя строительству "Северного потока-2". Президент Трамп намерен встретиться с Владимиром Путиным, но официальных запросов Белый дом в Кремль не направлял. Наш президент по итогам сегодняшних переговоров примет Сергея Лаврова и Майка Помпео.

"Разговор получился откровенным, полезным. Понятно, что наши отношения с США переживают далеко не лучшие времена. Потенциал взаимовыгодного сотрудничества во многом остается не реализован и не последнюю роль в этом играет доставшаяся нынешнему руководству США в наследство от предшественников антироссийская санкционная политика", - сказал Сергей Лавров.

На совместной пресс-конференции министр сообщил о позитивных результатах переговоров. Так, достигнуто соглашение восстановить каналы общения между государствами, которые были в последнее время заморожены. Россия заинтересована в возобновлении профессионального диалога с США по всем вопросам стратегической стабильности. Главы внешнеполитических ведомств обсудили иранскую проблематику, Сирию и Венесуэлу. Сергей Лавров заявил, что передал госсекретарю США Майку Помпео памятную записку и надеется, что предложения России рассмотрят в Вашингтоне.

На пресс-конференции отдельно коснулись темы кризиса в Венесуэле. Майк Помпео заявил, что легитимному президенту республики Николасу Мадуро пришло время уйти. И выразил надежду, что Москва прекратит поддерживать Каракас. Сергей Лавров жестко ответил на заявление госсекретаря.

"Демократию силой не устанавливают. Угрозы, которые звучат в адрес правительства Мадуро, угрозы, которые звучат из уст и официальных представителей администрации США, и господина Гуайдо, который постоянно напоминает о своем праве пригласить вооруженную интервенцию извне, они ничего общего с демократией не имеют. Мы помним, как в мае 2003 года президент США, тогда Джордж Буш-младший, на борту авианосца объявил об установлении демократии в Ираке. Мы помним, как в 2011 году лидер Ливии Муаммар Каддафи был свергнут, и воцарилась демократия. Я думаю, не надо мне более подробно останавливаться на том, как демократия сейчас ощущает себя в Ираке, в Ливии, и в ряде других мест", - заявил Лавров.

Матвей Шестаков, Виктор Мальцев, Сергей Ким, "ТВ Центр", Сочи.