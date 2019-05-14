США предъявили ЕС наглый ультиматум

Первой реакцией Европы было гробовое молчание

США предъявили Европе очередной ультиматум. Если Евросоюз будет разрабатывать собственные оборонные проекты, то его ждут "экономические и политические последствия". Письмо с такими беззастенчивыми заявлениями из Госдепа США получила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, передает "ТВ Центр".

ЕС не первый месяц размышляет над самостоятельными шагами в сфере оборонной политики, формирует общий оборонный фонд. Но заокеанские "партнёры" воспринимают это как бунт вассалов. Первой реакцией Европы было гробовое молчание. Но днём Могерини заявила в примирительных тонах, что ЕС останется открыт для американского ВПК и напомнила: на сегодняшний день 89% европейских оборонных заказов приходится именно на США. Но при этом Могерини отметила, что "европейский оборонный рынок гораздо более открыт для компаний из США, чем американский - для европейских компаний".

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