Госдума одобрила ужесточение наказания за "пьяные" ДТП

Законопроект принят в первом чтении

До 15 лет лишения свободы, а не 9, как сейчас. Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за "пьяные" аварии.

Максимальный срок - как за предумышленное убийство - для водителей, которые находясь в наркотическом или алкогольном опьянении, совершили ДТП с гибелью нескольких человек. Если погиб один человек, виновнику аварии грозит до 12 лет заключения. В случае причинения тяжкого вреда здоровью - 7 лет лишения свободы.

Одновременно поправки предусматривают ужесточение санкций за совершение аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском, внутреннем водном транспорте и в метрополитене, отмечает "ТВ Центр".

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