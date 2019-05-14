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Собянин пригласил москвичей на "Рыбную неделю"

18:59
  • вторник
  • 14 мая 2019

На фестиваль привезут более 100 видов рыбы и морепродуктов

С 24 мая по 2 июня в Москве пройдёт фестиваль "Рыбная неделя". Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр города Сергей Собянин.

Российские производители из разных регионов страны − от Черноморского побережья до Дальнего Востока - привезут в столицу более 100 видов рыбы и морепродуктов. Также будут работать фудкорты - 37 лучших ресторанов мегаполиса приготовят блюда по оригинальным рецептам, передает "ТВ Центр".

В прошлом году фестиваль посетили более двух миллионов человек. Они купили более 140 тонн рыбы, около 70 тысяч банок консервов и 5,5 тысячи устриц.

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