Собянин пригласил москвичей на "Рыбную неделю"

На фестиваль привезут более 100 видов рыбы и морепродуктов

С 24 мая по 2 июня в Москве пройдёт фестиваль "Рыбная неделя". Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр города Сергей Собянин.

Российские производители из разных регионов страны − от Черноморского побережья до Дальнего Востока - привезут в столицу более 100 видов рыбы и морепродуктов. Также будут работать фудкорты - 37 лучших ресторанов мегаполиса приготовят блюда по оригинальным рецептам, передает "ТВ Центр".

В прошлом году фестиваль посетили более двух миллионов человек. Они купили более 140 тонн рыбы, около 70 тысяч банок консервов и 5,5 тысячи устриц.