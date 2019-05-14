ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Отросшей" руке Джейме Ланнистера нашли объяснение

18:41
  • вторник
  • 14 мая 2019

Фанатам больше не над чем смеяться

Создатели сериала "Игры престолов" объяснили кадр с "отросшей" рукой Джейме Ланнистера.

Официальный фотограф сериала Элен Слоан рассказала, что снимок, который распространился в интернете, является промо-фото, которые обычно делаются перед обработкой сцен на компьютере. Поэтому Джейме с "неправильной" рукой появляется только на них и в трейлере. В сериале золотой протез брата Серсеи на месте.

За сутки "киноляп" собрал тысячи ироничных комментариев. Теперь у фанатов не повода злорадствовать.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Главное сегодня
Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала "Игра престолов"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.