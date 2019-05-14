"Отросшей" руке Джейме Ланнистера нашли объяснение

Фанатам больше не над чем смеяться

Создатели сериала "Игры престолов" объяснили кадр с "отросшей" рукой Джейме Ланнистера.

Официальный фотограф сериала Элен Слоан рассказала, что снимок, который распространился в интернете, является промо-фото, которые обычно делаются перед обработкой сцен на компьютере. Поэтому Джейме с "неправильной" рукой появляется только на них и в трейлере. В сериале золотой протез брата Серсеи на месте.

За сутки "киноляп" собрал тысячи ироничных комментариев. Теперь у фанатов не повода злорадствовать.