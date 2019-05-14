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Долина и Панайотов спели песню Началовой под аккомпанемент Веры

19:23
  • вторник
  • 14 мая 2019

На глазах поклонников навернулись слезы

Российские артисты Лариса Долина, Александр Панайотов, Алексей Чумаков, Юрий Шматов спели песню "Герой не моего романа" в память о Юлии Началовой.

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Аккомпанировала солистам Вера Алдонина, а подпевал вокальный ансамбль МГИК. Видео опубликовала в своем Instagram пиар-менеджер покойной артистки Анна Исаева.

"Это дань памяти чудесной, безмерно талантливой певице, музыканту, родственной душе, так безвременно ушедшей", - написала она.

Пользователи социальных сетей по достоинству оценили памятное творение коллег и друзей Началовой. "Красиво и трогательно, до слез", "Низкий вам поклон за память о Юле", "Мурашки по телу и слезы", "Ком в горле .... тут без комментариев", - написали растроганные поклонники. (орфография и пунктуация авторов сохранена – прим. ред.)

Юлия Началова скончалась 16 марта после пяти дней комы. Ей было 38 лет. Причиной смерти певицы стала острая сердечная недостаточность, которая наступила из-за отека легких и мозга. Дочь артистки Вера Алдонина теперь живет с бабушкой и дедушкой.

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