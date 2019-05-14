Геомагнитная буря вызвала сбой в работе Instagram

Неполадки затронули российских пользователей

В работе социальной сети Instagram произошел сбой. О проблемах сообщили жители США, Западной Европы, а также граждане России, Белоруссии и Украины.

Большинство пользователей пожаловались на некорректное отображение новостной ленты (81%. 13% не смоги зайти в приложение, а 5% - в web-версию, пишет "Вести.Украина".

Не исключено, что сбои связаны с сильнейшей геомагнитной бурей. Активность началась во вторник около 06:00 по московскому времени. Она продлится до вечера 14 мая. Нормализация магнитного поля Земли ожидается не ранее ночи.