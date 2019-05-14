Лазарев у святых мест в Иерусалиме рассказал о тяжелой зависимости

Певец многое переосмыслил

Российский певец Сергей Лазарев, который представляет нашу страну на "Евровидении" в этом году, прилетел в Израиль, где 16 мая примет участие во втором полуфинале конкурса.

Пока у певца есть свободное время, он решил посетить достопримечательности страны - Храм Гроба Господнего и Стену Плача в Иерусалиме. На святой земле Лазарев признался, что хочет избавится от виртуальной зависимости и удалить все страницы в социальных сетях.

"Признаюсь, желал бы вообще от соцсетей избавиться, хотя не знаю, рискну ли <…> Это ужасно! Это превратилось в тяжелую зависимость – мы живем для кого-то, забывая оставлять что-то важное у себя в памяти, а не в памяти телефона", - рассказал Лазарев интернет-порталу "Дни.ру". Певец призвал своих подписчиков общаться вживую, а не с помощью лайков и комментариев.

Ранее стало известно, что Лазареву потребовалась помощь врачей – утром во вторник певец не смог поднять голову с подушки из-за защемления. Медикам пришлось провести сеанс иглоукалывания.