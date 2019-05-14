В Екатеринбурге начались стычки на акции против строительства храма

Протестующие в очередной раз повалили забор

С кулаками на храм. Потасовки в центре Екатеринбурга вспыхнули на месте строительства церкви святой Екатерины. Вмешаться пришлось полиции, пять человек взяты под стражу. Задержанные на несогласованой акции вели себя агрессивно и представляли угрозу для окружающих - сообщил министр региональной безопасности.

Жители Екатеринбурга хотят доказать, что сквер возле драмтеатра сносить нельзя. И поэтому пытаются снести забор, который появился по периметру будущей стройки храма Святой Екатерины. Возведение согласовано по всем правилам. Юридических причин отменять его нет. На диалог с жителями власти идти готовы. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев более двух часов общался с активистами, которые выступают категорически против строительства собора. Один из главных вопросов, который обсудили, пока шли столкновения, чтобы все было в рамках закона. Ведь даже местной епархии сегодня отказали в проведении молебна в сквере, так как акция была не согласована. И протестующие должны вести себя аналогично.

"Где бы этот храм не был расположен, всегда найдутся люди, которые будут его поддерживать и те люди, которые по каким-то причинам будут категорически против. Поэтому мы считаем, что самое главное сегодня - делать по закону", - сказал вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Екатерининский собор был построен в год основания Екатеринбурга - в 1723 году. А в 1930 - закрыт и взорван. И только в 2010 году заговорили о восстановлении исторической святыни, которая должна стать визитной карточкой города. И сразу появились противники строительства на историческом месте. Они выступают не против храма как такового, а против того, что собор должен появиться на месте парка. Расположение храма несколько раз меняли. На переговоры ушло более полутора лет.

"В связи с позицией противников строительства храма, я имею в виду перенос строительства, дважды за девять лет с исторического места и с места в акватории пруда. Безусловно, считаем сегодняшнее место оптимальным. Будут учтены все самые взыскательные пожелания экологов, защитников сквера и родителей о сохранении зеленой зоны в нашем городе", - сообщил старший священник Храма-на-Крови в Екатеринбурге, протоиерей Максим Миняйло.

Как уверяют в Екатеринбургской иепархии и администрации города, перед тем как утвердить третье по счету место для строительства, были проведены соцопросы. Состоялись публичные слушания. И когда в сквере появились первые секции забора, который должен был огородить стройку - её спонсируют благотворители - появились и протестующие. Десятки, если не сотни несогласных с застройкой места для прогулок с одной стороны. Охрана стройки и сторонники восстановления святыни - с другой. Среди последних был замечен даже известный "Уральский Халк", боец смешанных единоборств.

"Просто правонарушение. Потому что, как мы знаем, это законная территория для постройки храма и отдана под застройку, и когда люди себя ведут подобным образом, они, наверное, должны нести наказание", - уверен боец Иван Штырков.

Забор падал с завидной регулярностью (см. видео). И также вновь поднимался. Конфликтующие постоянно провоцируют друг друга. Вспыхивали потасовки как между ними, так и с полицией, которая, в свою очередь, старается вести себя максимально корректно.

С губернатором встречалась группа граждан - те, кто изъявил желание. В администрации области надеются, что начало диалога - это путь для избежания дальнейших столкновений и поиска решения, которое удовлетворит всех. Но пока одни сидят на переговорах, другие качают забор.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".