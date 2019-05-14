Путин настроен восстановить отношения с США

Об этом президент заявил в начале встречи с Майком Помпео в Сочи

В Сочи проходит встреча Владимира Путина с госсекретарем США Майком Помпео по итогам беседы американского дипломата с Сергеем Лавровым. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На повестке - двусторонние отношения Москвы и Вашингтона, вопросы стратегической стабильности и разоружения, а также актуальные темы международной повестки. Открывая встречу, Владимир Путин сообщил, что сейчас создаются условия для восстановления российско-американских отношений.

По словам президента, после телефонного разговора с Дональдом Трампом у него создалось впечатление, что американский лидер настроен на налаживание связей и контактов двух стран, а также на совместное решение вопросов, которые представляют для сторон взаимный интерес.

"Мы также хотели бы восстановить отношения в полном объеме. Надеюсь, что сейчас для этого создаются необходимые условия, поскольку, несмотря на всю экзотичность работы комиссии господина Мюллера, все-таки надо отдать ему должное, в целом он провел объективное разбирательство и подтвердил отсутствие всяческих следов и всяческого сговора между Россией и действующей администрацией, что мы изначально характеризовали как полную чушь, никакого вмешательства с нашей стороны в выборы США не было на государственном уровне и быть не могло. Но все это, к сожалению, послужило причиной, в том числе это, послужило причиной ухудшения наших межгосударственных связей", - сказал Путин.