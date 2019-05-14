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О чем говорили Лавров и Помпео в Сочи

22:17
  • вторник
  • 14 мая 2019

Встреча политиков оказалась полезной и откровенной

Переговоры Сергея Лаврова и Майка Помпео продолжались почти три часа. Глава российского МИД и госсекретарь США "сверили часы" по ключевым темам международной политики и вопросам двусторонних отношений. На итоговой пресс-конференции и Лавров, и Помпео назвали состоявший разговор  "откровенным". Они признали, что разногласия сохраняются, но при этом согласились, что Москве и Вашингтону необходимо предпринять практические шаги по нормализации отношений.

Совместная пресс-конференция после трёх часов, явно непростых переговоров. Разговор, как подчеркнул Сергей Лавров, был откровенным и полезным. Для Помпео и Лаврова это уже вторая встреча за последние 14 дней.

Пожалуй, главное достижение - договорённость возобновить каналы общения между странами, которые были заморожены из-за волны безосновательных обвинений в адрес России. На кону - стратегическая стабильность. США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, явно рассчитывая на новое соглашение с участием Китая. Через два года истекает "СНВ-3" ,и к западным партнёрам у Москвы накопились вопросы. В частности, обеспокоенность вызывает переоборудование пусковых установок подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Матвея Шестакова.

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