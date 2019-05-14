ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США угрожают ЕС репрессиями из-за оборонных проектов

22:33
  • вторник
  • 14 мая 2019

В отношениях между Вашингтоном и Брюсселем назревает новый кризис

США предъявили Европе очередной ультиматум: если Евросоюз будет разрабатывать собственные оборонные проекты, то его ждут "экономические и политические последствия". Письмо с такими беззастенчивыми заявлениями из Госдепа США получила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. ЕС не первый месяц размышляет над самостоятельными шагами в сфере оборонной политики. Но заокеанские "партнёры" воспринимают это как бунт вассалов.

Угроз в соцсетях уже недостаточно. Разозленный попытками ЕС создать свою армию, теперь Вашингтон шлет официальные письма.

"Вашингтон обвиняет Брюссель в нарушении обязательств, взятых в рамках НАТО, и предупреждает, что это ставит под угрозу десятилетия военного сотрудничества", - говорится в статье El Pais под заголовком "США угрожают Европе репрессиями, если ЕС будет продвигать свои оборонные проекты".

Испанская газета, а следом и немецкий Spiegel публикуют выдержки из письма заместителя госсекретаря США Эллен Лорд.  Этот документ 1 мая получили в офисе главы европейской дипломатии Федерики Могерини. Полностью текст засекречен. Но даже из этих цитат понятно: Вашингтону крайне не нравится идея европейцев создать собственную армию и самим делать оружие. На встрече европейских министров обороны, которая сейчас как раз проходит в Брюсселе, в ответ деликатно напоминают.

"Двусторонние отношения означают, что это нормально, что такая страна, как Соединенные Штаты, может принять какое-то решение, и что Испания  может принять решение. Вот что такое суверенитет стран, и мы должны его полностью уважать", - сказала министр обороны Испании Maргарита Роблес.

Но вряд ли кто верит, что эти аргументы сегодня подействуют. Еще недавно Трамп отчитывал европейских партнеров по НАТО за недостачи в бюджете альянса. Теперь, говорят эксперты, речь идет о куда более крупном ущербе.

Подробности смотрите в репортаже европейского корреспондента "ТВ Центра" Екатерины Выскребенцевой.

Новости по теме
Корабли сил НАТО
Корабли сил НАТО
Майк Помпео и Йенс Столтенберг
Майк Помпео и Йенс Столтенберг
Военнослужащие сил НАТО
Военнослужащие сил НАТО
Белый дом в США
Белый дом в США
Федерика Могерини
Федерика Могерини
Военнослужащие сил НАТО
Военнослужащие сил НАТО
Военнослужащие сил НАТО
Военнослужащие сил НАТО
Система ПРО США
Система ПРО США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.