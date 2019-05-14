США угрожают ЕС репрессиями из-за оборонных проектов

В отношениях между Вашингтоном и Брюсселем назревает новый кризис

США предъявили Европе очередной ультиматум: если Евросоюз будет разрабатывать собственные оборонные проекты, то его ждут "экономические и политические последствия". Письмо с такими беззастенчивыми заявлениями из Госдепа США получила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. ЕС не первый месяц размышляет над самостоятельными шагами в сфере оборонной политики. Но заокеанские "партнёры" воспринимают это как бунт вассалов.

Угроз в соцсетях уже недостаточно. Разозленный попытками ЕС создать свою армию, теперь Вашингтон шлет официальные письма.

"Вашингтон обвиняет Брюссель в нарушении обязательств, взятых в рамках НАТО, и предупреждает, что это ставит под угрозу десятилетия военного сотрудничества", - говорится в статье El Pais под заголовком "США угрожают Европе репрессиями, если ЕС будет продвигать свои оборонные проекты".

Испанская газета, а следом и немецкий Spiegel публикуют выдержки из письма заместителя госсекретаря США Эллен Лорд. Этот документ 1 мая получили в офисе главы европейской дипломатии Федерики Могерини. Полностью текст засекречен. Но даже из этих цитат понятно: Вашингтону крайне не нравится идея европейцев создать собственную армию и самим делать оружие. На встрече европейских министров обороны, которая сейчас как раз проходит в Брюсселе, в ответ деликатно напоминают.

"Двусторонние отношения означают, что это нормально, что такая страна, как Соединенные Штаты, может принять какое-то решение, и что Испания может принять решение. Вот что такое суверенитет стран, и мы должны его полностью уважать", - сказала министр обороны Испании Maргарита Роблес.

Но вряд ли кто верит, что эти аргументы сегодня подействуют. Еще недавно Трамп отчитывал европейских партнеров по НАТО за недостачи в бюджете альянса. Теперь, говорят эксперты, речь идет о куда более крупном ущербе.

Подробности смотрите в репортаже европейского корреспондента "ТВ Центра" Екатерины Выскребенцевой.