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Брак принца Гарри и Меган Маркл может рухнуть

21:47
  • вторник
  • 14 мая 2019

На защиту семейных ценностей встала Елизавета II

В семье герцога и герцогини Сассекских принца Гарри и Меган Маркл может начаться разлад после рождения ребенка.

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Такую теорию выдвинула биограф королевской семьи Анджела Левин. Брак супругов могут разрушить амбиции Маркл, которая "познала всю прелесть славы" лишь недавно, сыграв в сериале "Форс-мажоры". Актриса настроена на большее, только как она будет совмещать карьеру и материнство, пока неизвестно.

В свою очередь принц Гарри всячески пытается избегать популярности и назойливой прессы, которая охотится за ним с самого младенчества. В связи с этим он хочет перевезти своего сына в Южную Африку, чтобы обеспечить ему спокойную жизнь, пишет teleprogramma.pro.

По словам Левин, королева Елизавета II в курсе происходящего в семье своего внука. Монарх намерена приложить все силы, чтобы удержать Маркл от необдуманных поступков, которые могут подпортить репутацию королевской семьи.

Видео: Меган Маркл и принц Гарри показали первенца

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