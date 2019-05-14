На Украине запустили план срыва инаугурации Зеленского

Уволенный глава Конституционного суда Украины заявил о госперевороте

Конституционный суд Украины освободил от должности председателя Станислава Шевчука. Как сообщают украинские СМИ, замена ему уже найдена - новым главой КСУ стала Наталья Шаптала. Юрист работает в суде с 2010 года.

Шевчук, который не присутствовал на заседании, где решалась его судьба, свое увольнение назвал антиконституционным переворотом. Он намерен обратиться к правоохранительным органам.

Ранее украинские СМИ писали о попытках окружения Петра Порошенко отсрочить на неопределенный срок инаугурацию победившего на выборах Владимира Зеленского с помощью отставки главы КСУ.

Советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков уже отреагировал на ситуацию с увольнением Шевчука, который должен проводить инаугурацию нового главы государства, назвав произошедшее казуистикой. По его словам, руководить процедурой приведения к присяге может также первый заместитель судьи или исполняющий обязанности главы КСУ.