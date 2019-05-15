За год по Крымскому мосту проехали миллионы машин

На декабрь запланировано открытие железнодорожного движения

В среду ровно год с момента открытия Крымского моста через Керченский пролив, он соединил Кубань с полуостровом. За это время по нему проехали миллионы автомобилей, а туристический поток вырос более чем на 40 процентов. И год спустя пользователи делятся в соцсетях тысячами видео и фото грандиозного сооружения. Крымский мост - самый протяженный в стране.

Поражает, восхищает и бьет все рекорды. За год по самому длинному мосту в России и Европе проехало пять миллионов машин. Про него уже написано две с половиной тысячи стихов и песен.

Строителям на протяжении 27 месяцев приходилось работать и в шторм, и в зной. Забивать сваи на глубину до 100 метров сквозь зыбучий грунт. Устанавливать опоры в условиях сильного течения. Поднимать арки с помощью морских кранов. За каждой операцией стоят неординарные решения, которые позволили сдать объект на полгода раньше намеченного срока.

Автоматизированные системы и датчики технического состояния конструкций – повышенные меры безопасности. Только на автодорожной арке установлено более 45 устройств. Вся информация собирается на мониторах центра управления.

Бесперебойную работу объекта обеспечивают более сотни специалистов. Мост без происшествий пережил ледоход, тысячи штормовых часов, снегопады, ливни и сильные порывы ветра.

Крымский мост стал ключевым звеном транспортной инфраструктуры юга России и открыл новые возможности для регионов. Например, в Крыму в ближайшем будущем должны заработать на полную мощность морские торговые порты. Товары со всего света будут за считанные часы доставляться на материк. А уж туристические возможности вообще безграничны.

Появился маршрут – "Золотое кольцо Боспорского царства". Тур объединяет античные города северного Причерноморья. А город герой Керчь теперь первым встречает гостей полуострова.

"Если говорить словами статистики, то этот туристический поток увеличился практически вдвое", - рассказала директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

Стройку века вспомнили в Тамани и Керчи. На двух берегах прошли бесплатные показы фильмов про Крымский мост. Его главные герои – местные жители, которые стали близки друг к другу как никогда.

В декабре Крым и Тамань свяжет железнодорожное сообщение. Пересечь Керченский пролив можно будет в поезде с панорамными окнами, любуясь живописными видами двух морей – Черного и Азовского.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.