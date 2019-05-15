Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"

Сергей Лазарев готовится к выступлению

Определились первые десять финалистов песенного конкурса "Евровидение-2019". Это произошло 14 мая в Тель-Авиве.

Первый полуфинал открылся выступлением победительницы прошлого года Нетты Барзилай. Затем себя показали представители 17 стран. И только десять из них завоевали путевку в финал.

Это Греция, Кипр, Чехия, Белоруссия, Исландия, Сербия, Эстония, Австралия, Сан-Марино и Словения, сообщает РИА Новости.

Второй полуфинал состоится в четверг. Там выступит представитель России Сергей Лазарев. Он споет песню Scream. Всего по итогам второго этапа станут известны еще десять участников финала. Он состоится 18 мая.

Еще шесть стран попадут в финал автоматически. Это Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания и Израиль. Все они - страны-основательницы конкурса, а также государство, принимающее "Евровидение".

Лазарев прилетел в Израиль во вторник. Он решил посетить достопримечательности страны - Храм Гроба Господнего и Стену Плача в Иерусалиме. На святой земле исполнитель признался, что хочет избавится от виртуальной зависимости и удалить все страницы в социальных сетях.

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